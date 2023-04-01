مؤلف موسيقى "سره الباتع" يواجه مخرج المسلسل ببيان ردا على الانتقادات

لم يكد يبدأ شهر رمضان حتى توالت الانتقادات على مسلسل "سره الباتع" لمخرجه خالد يوسف، حيث توالت الاتهامات على الديكور والأزياء وملامح الممثلين وغيرها.

كذلك توالت انتقادات أخرى على الكثير من الملامح التاريخية للعصر الذي يتناوله المخرج، الذي تولى مسؤولية إخراج عمل تاريخي ضخم بهذا الحجم، يتناول فترة الحملة الفرنسية لمصر.

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لم يكن ينقص المسلسل سوى ما نشره مؤلف الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار راجح داوود، الذي نشر بيانا رد فيه على الانتقادات التي طالت الموسيقى التصويرية للمسلسل، بأن خالد يوسف استخدم موسيقى تصويرية من أعمال أخرى لنفس المؤلف، كان قد ألفها لأعمال أخرى لنفس المخرج.

ويتابع راجح داوود في بيانه: "لقد فوجئت في الحلقة الأولى باستخدام موسيقى كنت قد ألفتها لعمل آخر هو فيلم (الريس عمر حرب) لنفس المخرج، وعندما أبديت اعتراضي، أخبرني أنه لا توجد مشكلة، فهذه الموسيقى أيضا من تأليفي، وهي لفيلمه، وبرغم عدم اقتناعي إلا أنني آثرت الصمت حتى لا يؤثر كلامي على استقبال الجمهور للمسلسل في بداياته، وعلى الرغم من اتهام البعض لي بأنني أكرر نفسي، لكني تجاهلت هذه الاتهامات غير الحقيقية، وقلت إنها مرة ولن تتكرر".

وفي تصريحات لـ RT العربية، صرح راجح داوود، بأن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، واستخدم المخرج خالد يوسف بشكل متكرر موسيقى وجمل لحنية كثيرة لا تعود له بالأساس، وتابع داوود: "لقد تعودت على احترام جمهوري، وذلك من صميم احترامي لنفسي. وأعتبر نسب موسيقى، أو حتى جملة موسيقية واحدة لم أؤلفها لنفسي بمثابة جريمة فنية متكاملة، وما فعله خالد يوسف غير مقبول جملة وتفصيلا وتحت أي ظرف من الظروف، ولا يمكن تبريره بدعوى أن هناك أجزاء ناقصة تحتاج إلى موسيقى".

وأكد راجح داوود على أن المخرج، وبعد حضور جلسات العمل، وافق على كل التعديلات، وعلى الشكل النهائي للموسيقى التصويرية التي ألفتها للعمل الفني، وتم التسجيل والتعاقد بالشروط المعروفة، وهي حق الملكية للشركة وواجب التزامي بالتسليم في الموعد المحدد، وهو ما وقع بالفعل، والتزمت به.

وتابع داوود: "إن اسمي مكتوب على التتر كصاحب الموسيقى من بداية العمل وحتى نهايته، من أول دقيقة وحتى آخر دقيقة في العمل، لهذا فإن استخدام موسيقى أخرى، حتى وإن كانت لي، ومن أعمال أخرى، دون إذن مني، يعد مخالفة للأعراف الفنية التي تعودت عليها"، وأكد راجح على التزامه بالضمير الفني والقواعد المهنية التي يحترمها كما يحترم جمهوره، ويعتبر ذلك من صميم مهنته، التي يعتبرها أرقى المهن.

وختم راجح داوود بيانه بإعلانه عن "عدم مسؤوليته عن تلك الزيادات الموسيقية التي ليست من تأليفه، وحمّل المسؤولية كاملة للمخرج وليس شركة الإنتاج، لأنه يثق أنه في ظل ظروف ضغط تسليم الحلقات أثناء التصوير، فإن الشركة قد لا تنتبه إلى مثل هذه التفاصيل"، مؤكدا حفاظه على القيم التي عوّد جمهوره عليها والتي تعلمها من أساتذته ويعلمها لطلابه.

المصدر: RT