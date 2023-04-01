انتقاد لأخطاء أثارت الجدل في بعض المسلسلات الرمضانية

تحتدم المنافسة بين العديد من المسلسلات والأعمال الفنية التي برزت بقوة في الموسم الرمضاني الحالي، لكن الجمهور كان له رأيه في انتقاد بعض الأمور والأحداث التي ظهرت في تلك الأعمال.

ومن بين المسلسلات التي تعرضت للانتقاد من قبل المشاهدين كان مسلسل "سره الباتع" إذ انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأشياء التي ظهرت في المسلسل مثل العربة التي كان يستقلها أحمد عبد العزيز وخالد الصاوي للتنقل بها في نواحي القرية، مشيرين إلى "ان مثل هذا النوع من العربات لم يظهر في مصر إلا بعد الحملة الفرنسية هناك".

كما وجه بعض المشاهدين ملاحظات حول ملامح بعض الممثلين الذين شاركوا في مشاهد الحملة الفرنسية ضد المماليك إذ قال البعض "إن بعض الممثلين الذين مثلوا دور الفرنسيين كانوا بملامح مصرية".

وتلقى مسلسل "الهرشة السابعة" انتقادات من البعض بسبب خطأ لغوي في إحدى حلقاته، الأمر الذي استدعى تدخل مخرج العمل كريم الشناوي، الذي قدم اعتذاره للجمهور وقال: "نعتذر عن الخطأ الإملائي في كتابة عنوان الحلقة الثالثة وجارٍ تعديل الخطأ.. تعديل اللحظات الأخيرة تسبب في خطأ أزعجنا بقدر ما أزعجكم، هذا تفسير وليس تبريرا.. شكرا جزيلا للتفهم".

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وأثار مسلسل "رسالة الإمام" إيضا جدلا واسعا بسبب رصد الجمهور لعدد من الأخطاء في حلقاته الأولى، إذ انتقد البعض ظهور اللغة العامية في المسلسل، كما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يزعم أن الفنان خالد النبوي ارتدى نظارة في أحداث المسلسل، وأن اختراع النظارة لم يكن موجودا في تلك الفترة التاريخية، وقام عدد من القنوات الفضائية الحاصلة على حقوق بث مسلسل "رسالة الإمام" بالرد على الصورة المتداولة حيث أوضحت أنها تعود إلى تحضيرات المسلسل وقيام الفنان خالد النبوي بمراجعة المشاهد.

المصدر: وسائل إعلام مصرية