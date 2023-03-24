منافسة قوية على الشاشات العربية بين مسلسلات الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام (فيديو)

مع بداية شهر رمضان المبارك بدأت محطات التلفزة العربية بالترويج للعديد من المسلسلات التي ستعرضها، والتي حاول صناعها طرح أفكار متنوعة تلبي مختلف أذواق الجمهور.

"الزند":

يبرز النجم السوري، تيم حسن في الموسم الرمضاني لهذا العام في مسلسل يحمل اسم "الزند"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي سياسي، حول عائلة عاصي الزند التي تواجه مجموعة من التحديات الصعبة.

المسلسل من تأليف. عمر أبو سعدة، وإخراج سامر برقاوي، وإنتاج Cedars Art Production- Sabbah Brothers.، ويشارك فيه عدد من النجوم منهم: منى واصف، ودانا مارديني، وأنس طيارة، وفايز قزق، وطارق عبده، ويحيى مهايني.

مسلسل "رمضان كريم-الجزء الثاني":

مسلس اجتماعي مصري من تأليف، أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز، يشارك فيه عدد من النجوم مثل: سيد رجب، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، وصبري فؤاد، ومحمد لطفي، وأحمد صيام.

"منزل 12":

يتحدث هذا العمل عن مجموعة من القضايا الاجتماعية، ويروي قصص شرائح مختلفة من المجتمع في منطقة في الكويت يقع فيها "المنزل12".

ألف هذا المسلسل، محمد خالد النشمي، وإخرجه مناف عبدال، وإنتجته Abbey's Productions، وشارك في أدوار البطولة فيه: فاطمة الحوسني، وسعد الفرج، وبثينة الرئيسي، محمد العلوي، نور، وممثلون آخرون.

"النكران":

تتناول قصة هذا العمل العلاقات الاجتماعية المعقدة، ويسلط الضوء على النكران الذي قد يشهده البعض من الأشخاص المقربين.

المسلسل من تأليف محمد جمال، وإخراج خالد جمال، وإنتاج أبوظبي للإعلام،

بطولة: داوود حسين، باسمة حمادة، علي جمعة، عبير الجندي، منصور الفيلي، عبد المحسن القفاص، وممثلون آخرون.

"غدر الزمان":

مسلسل تدور أحداثه حول مهندس معماري يفوز بمناقصة كبيرةلإنشاء مجمع سياحي، لكن الأمور تتعقد لإصابة أمه بمرض خطير.

أخرج المسلسل، ياسين فنان، وساهم فيه: منى فتو، سعد موفق، سلوى زرهان، جميلة الهوني، مهدي فولان، منصور بدري، عادل أبا تراب، أحلام الزعيمي وسلمى صلاح الدين.

زقاق الجن:

مسلسل درامي مشوق تدور أحداثه حول قاتل متسلسل متخف في حارة دمشقية، ويظن أهلها أن الجن هم المسؤولون عن تلك الجرائم.

المسلسل من تأليف محمد العاص، وإخراج تامر إسحاق، وبطولة: أيمن زيدان، أمل عرفة، عبد المنعم عمايري، شادي زيدان، صفاء سلطان، شكران مرتجى، إمارات رزق، سعد مينه، وائل زيدان.

"1000 حمد الله عالسلامة":

مسلسل يروي قصة امرأة تعود مع أولادها من الاغتراب بعد سنين طويلة ليفاجأوا بـ "أسرة مثيرة" ويتعرضوا للعديد من الأحداث الطريفة.

المسلسل من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة: يسرا، آدم الشرقاوي، مايان السيد، شيماء سيف، محمد ثروت، إيمان السيد، سماد إبرهيم، وممثلون كثر.

"مقابلة مع السيد آدم- الجزء الثاني":

المسلسل من تأليف وإخراج فادي سليم، شارك في الكتابة شادي كيوان، بطولة: غسان مسعود، محمد الأحمد، رنا شميس، مصطفى المصطفى، يزن خليل، جيانا عنيد، السدير مسعود، الممثلة المصرية منّة فضالي، وممثلون كثر آخرون.

مسلسل بوليسي حقق في جزئه الأول نجاحا كبيرا، ويروي قصة طبيب شرعي تحول إلى قاتل متسلسل للانتقام من قتلة ابنته.

"قفص مخملي":

عمل يتحدث عن سيدة ثرية صارمة تخفي وراءها الكثير من الأسرار، وترعى أبناء شقيقها بعد وفاته، وتتناول أحداثه ما تواجهه هذه العائلة الكويتية مع مشكلات اجتماعية ومالية.

المسلسل من تأليف مريم نصير، وإخراج علي بدر رضا، وإنتاج أبوظبي للإعلا.، بطولة: هيا عبدالسلام، فؤاد علي، بدر الشعيبي، ميثم بدر، سارة صلاح، رهف العنزي مرام البلوشي، وممثلون كثر آخرون.

باب الحارة- الجزء13:

من تأليف مروان قاووق، وإخراج منال عمران، بطولة: نجاح سفكوني، رضوان عقيلي، تيسير إدريس، فاديا خطاب، علي اكريم، نزار أبو حجر، هدى شعراوي، سحر فوزي، قاسم ملحو، روعة ياسين، أمانة والي، رباب كنعان، محمد قنوع، أمية ملص، وممثلون كثر آخرون.

ويروي هذا الجزء من المسلسل قصة عودة سكان "حارة الضبع" إلى حارتهم بعد فترة انتهاء الانتداب الفرنسي في دمشق، لتبدأ مرحلة جديدة من الحياة بعد إعلان سورية دولة مستقلة.

"جميلة":

تدور أحداث المسلسل عن محامية تحارب الفساد، وتحاول التوفيق بين العمل والعائلة، لكن أمرا يضعها في مواجهة أكثر المقربين منها.

المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة: ريهام حجاج، ، أحمد وفيق، سوسن بدر، يسرا اللوزي، هشام إسماعيل، عبير صبري، وممثلون آخرون.

"قرار وزير":

تدور أحداث المسلسل حول محام سابق تم تعينه بمنصب وزير، ليفاجأ بعد توليه المنصب بقرارات غريبة تصعد الأحداث التي تعرض بطريقة كوميدية سلسة.

المسلسل من تأليف وإخراج طارق السواح، وإنتاج قبنض ميديا، وشارك فيه عدد من الفنانين مثل : رجس جبارة، غادة بشور، ريم عبد لعزيز، جيني إسبر، جمال العلي، حسين عباس، وآخرون.

المصدر: RT