بعد ساعات من رحيل "أبلة فضيلة".. وفاة فنان كبير من "عائلة الحاج متولي"

كشف الفنان أشرف زكي عن وفاة الفنان المصري الكبير مجدي عبد الوهاب، حيث من المقرر أن يتم تشيع جثمانه عقب صلاه العصر اليوم، من منزله بالمعادي.

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وبدأ الفنان مجدي عبد الوهاب مشواره الفني من خلال برامج الأطفال الشهيرة كبرنامج "بابا شارو" و"أبلة فضيلة"، ثم اتجه للتلفزيون واشتهر في مسلسل "عائلة الحاج متولي".

وكانت ريم إبراهيم علي، ابنة الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق الشهيرة بـ"أبلة فضيلة"، قد أعلنت وفاة والدتها صباح اليوم، عن عمر ناهز 93 عاما.

وكتبت ريم إبراهيم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ادعوا لأمي بالرحمة، البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبدالعزيز، أبلة فضيلة".

وأضافت: "ستقام صلاة الجنازة يوم الجمعة الموافق 24 مارس الجاري، عقب صلاة الجمعة في مسجد عثمان في مدينة بيكرينج في كندا".

فضيلة توفيق عبدالعزيز الشهيرة بـ"أبلة فضيلة"، هي واحدة من أشهر مقدمي برامج الأطفال في الإذاعة المصرية، وقدمت الكثير من البرامج المميزة للأطفال.

المصدر: وسائل إعلام مصرية