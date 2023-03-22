الاعتداء على مغني راب أمريكي مشهور (فيديو+ صور)

تعرض مغني الراب الأمريكي المعروف باسم تيكاشي، لاعتداء جسدي عنيف من قبل مجموعة من الأشخاص داخل قاعة رياضة في جنوب فلوريدا.

وأظهر مقطع فيديو متداول، جزءا من الهجوم، حيث قام رجل بضرب تيكاشي بعنف، بينما كان طريح الأرض ويبذل قصارى جهده لحماية وجهه.

ونظرا للإصابات السيئة التي تعرض لها، تم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى.

وقال محامي النجم الأمريكي إن تيكاشي كان داخل الساونا يوم الثلاثاء في قاعة ألعاب "LA Fitness"، عندما تعرض فجأة لهجوم من قبل العديد من الرجال دون سابق إنذار.

وأوضح المحامي أن تيكاشي حاول الدفاع عن نفسه، لكن كان هناك الكثير منهم، اعتدوا عليه بالضرب المبرح في ظل غياب الأمن، ثم لاذوا بالفرار.

وسمع موظفو الصالة الرياضية الضجة وأبلغوا المدير على الفور. ثم تم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث، ونقل النجم إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.

وأضاف المحامي: "لقد حصلنا على صورة لتيكاشي مأخوذة من المستشفى حيث يمكنك رؤية الأضرار التي لحقت بوجهه، مع ظهور جروح وتورم. قيل لنا إنه أصيب أيضا في فكه وأضلاعه وظهره".

المصدر: TMZ