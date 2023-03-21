إعلان الفائزين بجوائز "شاعر العام" و"كاتب العام" في موسكو

شهدت قاعة الاحتفالات في الحكومة الروسية السبت 18 مارس منح جوائز "شاعر العام" و"كاتب" العام" القومية.

وقد تم تكريم الشاعر السوفيتي والروسي، يوري رياشنتسيف بجائزة "شاعر العام" الرئيسية لقاء تأليفه لعدد من الدوايين وقصائد الأغاني للمسرح والسينما، وعلى وجه الخصوص إبداع القصائد التي استخدمت في فيلم "الفرسان الثلاثة" الموسيقية.

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وأما جائزة "كاتب العام" الرئيسية فمنح إياها الكاتب الروسي فلاديسلاف أوتروشينكو، لقاء تأليفه لسيرة حياة الكاتب الروسي من القرن الـ19 سوخوفو – كوبيلين والرواية التي تسلط الضوء على مصير الكاتب المسرحي الروسي غوغوليان، ورواية "ضواحي بابل".

وهناك فئات ثانوية أخرى لمنح جوائز "شاعر العام" و"كاتب العام"، وبينها "التجربة الأدبية الأولى"، "الشعر الوجداني"،" الأغاني"، الفكاهة"، أدب الأطفال"، الأدب الخيالي".

ومنح جائزة "التجربة الأدبية الأولى" كل من يفغيني كوروليتسكي ويفغيني بيلكي من موسكو، ونالت الشاعرة بولينا أورينيانسكايا من منطقة موسكو جائزة "الشعر الوجداني". وفازت بجائزة "الأغاني" يلينا خانوفا من مدينة فلاديفوستوك، وفازت بجائزة "أدب الأطفال" الكاتبة غالينا خارلاموقا من مدينة تولا. أما الكاتبة يلينا بوتيلينا من مدينة دولغوبرودني في ضواحي موسكو ففازت بجائزة "الأدب الخيالي".

يذكر أن جوائز "شاعر العام" و"كاتب العام" تم تأسيسها من قبل اتحاد الكتاب الروس بغية البحث عن مواهب جديدة بمقدورها المساهمة في تطوير الأدب الروسي المعاصر.

المصدر: تاس