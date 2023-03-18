تايمز: ماسة هندية من تاج الملوك البريطانيين تصوّر كـ"رمز للغزو"

سيتم عرض ماسة "كوهينور" الأسطورية في معرض كنوز البيت الملكي البريطاني في تاور.

وقد تقرر عرض ماسة "كوهينور" الأسطورية المأخوذة من الهند والتي تزيّن تاج ملوك بريطانيا منذ القرن التاسع عشر في معرض كنوز البيت الملكي البريطاني باعتبارها "رمزا للغزو". أفادت بذلك الخميس 16 مارس صحيفة "تايمز" البريطانية.

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وبحسب ناطق باسم منظمة Historic Royal Palaces التي تولت تنظيم المعرض في برج تاور بلندن، فإن الجمع بين المعروضات والمحتوى المرئي سيحكي القصة الأسطورية لهذا الحجر الكريم.

ذُكرت هذه الماسة لأول مرة في مصادر تعود إلى الألفية الأولى بعد الميلاد. ووفقا لوصية تركها آخر مالك هندي لهذه الجوهرة، هو المهراجا رانجيت سينغ (1780-1839)، يجب التبرع بهذا الحجر الكريم للإله الهندوسي جاغاناث، وينبغي تسليمه للمعبد الذي يحمل اسمه في مدينة باتنا. ومع ذلك، بعد الضم البريطاني للبنجاب عام 1849، أهدى نجل رانجيت دوليب سينغ (1838-1893) الحجر الكريم للملكة فيكتوريا (1819-1901). وفي عام 1853، تم ترصيع التاج الملكي البريطاني المحفوظ في صندوق الماس بتاور بهذه الماسة التي تزن 105.6 قيراطات.

وفي سبتمبر عام 2022، دعت المنظمة الدينية الهندية (سري جاغاناث سينا) ​​الرئيس الهندي، دروبادي مورما، إلى العمل لإعادة الماسة إلى البلاد في أقرب وقت ممكن، وهو ما لم توافق عليه لندن. وفي فبرايرالماضي، أعلنت الملكة البريطانية كاميلا، زوجة الملك البريطاني تشارلز الثالث، عزوفها عن ارتداء التاج المرصع بهذه الماسة أثناء إقامة حفل التتويج في مايو المقبل لتجنب أي احتكاك سياسي محتمل مع الهند.

المصدر: تاس