بالفيديو.. وفاة مغني راب أمام جمهوره على المسرح

توفى مطرب الراب الأفريقي كوستا تيتش على خشبة المسرح أثناء إحيائه حفلا غنائيا في جوهانسبورغ، وذلك ضمن مهرجان "ألترا ميوزيك"، الذي يقام في جنوب أفريقيا.

وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تيتش، وكأنه يتعثر على خشبة المسرح ليسقط بعدها مغشيا على الأرض، ليقوم مرافقوه بمساعدته على النهوض مرة أخرى، ويقرر مواصلة الغناء قبل أن يسقط مغشيا عليه للمرة الثانية، ليتم نقله إلى المستشفى على الفور، حيث أعلنت وفاته.

🇿🇦 Rapper Costa Titch dies suddenly performing on a scene. He was 27. pic.twitter.com/12IkBH28zJ — Truthseeker (@Xx17965797N) March 12, 2023

وقد أكد شقيق المغني خبر الوفاة، ونشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي نعيا جاء فيه "بألم عميق نجد أنفسنا مضطرين إلى إعلان وفاته، نحن ممتنون لأولئك المستجيبين من الطوارئ وجميع الحاضرين في ساعاته الأخيرة".

وكوستا تيتش واسمه الحقيقي كونستانتينوس تسوبانوغلو، شاب يبلغ 28 عاما، وهو فنان من مدينة مبومبيلا بالقرب من الحدود مع سواتيني وموزمبيق.

وكان تيتش قد تعرض لحادث أليم قبل فترة حيث فقد صديقه المقرب ومساعده "أكا" في حادث إطلاق نار.

المصدر: وكالات