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وفاة الكاتب الياباني كينزابورو أوي الحائز على جائزة نوبل في الآداب

الثقافة والفن

وفاة الكاتب الياباني كينزابورو أوي الحائز على جائزة نوبل في الآداب
Legion-Media
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نعت وسائل إعلام يابانية اليوم الاثنين الكاتب الشهير كينزابورو أوي الذي فارق الحياة عن عمر يناهز الـ 88 عاما.

يعتبر أوي أحد أشهر الكتب الاكلاسيكيين في الأدب الحديث، وترجمت أعماله لعشرات اللغات، ومن أشهر من كتبه كانت قصة "تربية الماشية"، التي حصل عليها في عام 1958 على جائزة أكوتاجاوا الأدبية اليابانية المرموقة، وكتاب "التجربة الشخصية"، وروايات "احتضنتني المياه لروحي"، و"ألعاب المعاصرين".

عُرف الكاتب الذي نشر سلسلة مقالات أوراق هيروشيما بأنه معارض للأسلحة النووية ومناضل من أجل حقوق الإنسان، وزار مرارا مدينة هيروشيما التي تعرضت لقصف نووي أمريكي وشارك في المؤتمر العالمي لحظر القنابل الذرية.

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وعام 1994 مُنح جائزة نوبل للآداب لنجاحه بتقديم "عالم خيالي يقدم فيه الواقع والأسطورة متحدان  بصورة مزعجة عن مصائب الإنسان اليوم"،  ليصبح ثاني كاتب ياباني يحصل على هذه الجائزة بعد ياسوناري كواباتا.

المصدر: تاس

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