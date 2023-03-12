عرض فيلم وثائقي عن صمود أهالي دونباس

شهدت ورشة " ليندوك" السينمائية في بطرسبورغ الخميس 10 مارس أول عرض للفيلم الوثائقي "دونباس أصوات ناس لا يمكن قهرهم" الذي تم تصويره نيابة عن شهود العيان.

صرح بذلك رئيس الأكاديمية الأوراسية للإذاعة والتلفزيون، فاليري روزين.

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وقال "إن الدعوة وجّهتُ لمشاهدة الفيلم إلى زملائنا من وزارة الثقافة الروسية، وإنني مقتنع بأنهم سوف يسهمون في ترويج الفيلم وعرضه في دور السينما الروسية، إذ إن الحديث لا يدور حول التجارة بل حول الإيديولوجيا، وفيلم "الدونباس أصوات ناس لا يمكن قهرهم" هو الفيلم الوحيد الذي تم تصويره نيابة عن شهود العيان، وإنه يقدّم صورة واقعية لما يحدث، كما يقدم حقيقة تاريخية لا يمكن تشويهها.

وحسب، روزين فإن أهمية الحقيقة التاريخية التي يقدّمها الفيلم تزداد في العالم المعاصر أكثر منها في أي وقت مضى.

وخلص قائلا:" إننا نشهد اليوم أن الفضاء الإعلامي الأوروبي لا يعكس إلا جزءا مما يحدث في الواقع، ولا يمكن الربط بينه وبين الحقيقة كلها، لذلك فإن فيلمنا هو وثيقة تاريخية هامة تزيل كل التشويهات والتزييفات".

المصدر: تاس