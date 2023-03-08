أفلام الرسوم المتحركة الروسية هي الأكثر ربحا خارج روسيا

أصبحت أفلام الرسوم المتحركة الروسية أكثر الأفلام ربحا بين الأفلام التي عرضت عام 2022 خارج روسيا.

وبلغ إجمالي إيرادات شباك تذاكرها 17.1 مليون دولار. أفادت بذلك الاثنين 6 مارس صحيفة "فيدوموستي" الروسية، نقلا عن معلومات واردة في تقرير نشرته مجلة "بوليتين كينوبروكاتشيكا" (نشرة إحصاء عروض الأفلام).

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وبين تلك الأفلام "الرحلة الكبيرة، جولة خاصة" (إيرادات شباك التذاكر 2.6 مليون دولار)، "كسارة البندق، الفلوت الساحر" (2.4 مليون دولار)، "الوحش المحبوب" (1.7 مليون دولار)، "ملكة الثلج" (1.7 مليون دولار).

ويشار إلى أن اجمالي إيرادات شباك التذاكر لتلك الأفلام بلغ عام 2022 نحو 17.1 مليون دولار.

وتقل المؤشرات بنسبة 6% عما كانت عليه عام 2021. وأصبحت إيطاليا من أكبر الدول المستوردة للأفلام الروسية عام 2022 متقدمة على الصين.

المصدر: تاس