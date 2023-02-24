تداولت مواقع إخبارية، اليوم الجمعة، خبر وفاة الفنان السوري شادي زيدان (49 عاما)، شقيق الفنانين أيمن ووائل زيدان بعد وعكة صحية شديدة ألمت به قبل أيام.

ونعى الممثل السوري أيمن رضا الراحل، إذ نشر صورته على "إنستغرام": وعلق بالقول:"له يرحمك ياشادي والعزاء لكل العائله وكل محبينك".

وكان زيدان تعرض لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصويره مشاهده في أحد الأعمال الدرامية التي ستعرض خلال شهر رمضان، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة بحالة صحية دقيقة جدا.

وكان وائل زيدان وجه قبل أيام رسالة مؤثرة إلى شقيقه شادي، وكتب عبر صفحته على "فيسبوك": "... بطلب من رب العالمين يوقفك على رجليك أملنا بالله كبير، أنا بعرفك بهي المدة كنت مضغوط بمساهماتك بحملة المساعدة.. ترجعلنا بخير وسلامة، ويبريك متل ما برى النبي أيوب عليه السلام معافى بإذن الرحمن بدي ياك ترجعلنا لهالدنيا شو ما كانت الرجعة".

وكتب في منشور آخر: ".. انهض الٱن بعد أن أسدلت الستار على خدع وزيف كل هذا العالم من حولك ...أنهض فما عاد هنالك من شيء يستحق كل ذلك الغياب... ولم يبق لنا الا ذلك الأنين الأخرس في حضرتك.. أنهض لعلك تحي ذلك القلب الكبير قلب ابو حازم الذي لطالما أغدق علينا بأمانه...أبوته.. وانتمائة إلى هذه الأسرة...أنهض فإنه لا يفتأ يعد اللحظات لعودتك. أنهض لتعد واقفا كما كنت دائما متربعا على تلك الأرض الطيبة الطاهرة الحنونه التي حملتنا سويآ ...أمك ..التي أنجبت لك اربع جبال يسندوك كما كانو حصنا منيعا وسندا لا يذل ولا يهان...أنهض لعلك تعيد إلى هذا البؤس حياة".

المصدر: RT