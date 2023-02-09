فنانون سوريون يتبرعون لضحايا الزلزال

تبرع عدد كبير من الفنانين السوريين لمساندة ومساعدة أهالي سوريا المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب البلاد فجر يوم الاثنين.

وبالتنسيق مع نقابة الفنانين بسوريا، تبرع الفنان تيم حسن بمبلغ 107 ملايين ليرة سورية، وتبرع الفنانان السوريان حسام جنيد وإمارات رزق بمبلغ 200 مليون ليرة سورية.

وتبرع الفنان ناصيف زيتون بـ 360 مليون ليرة سورية، أما سارية السواس فتبرعت بمبلغ 140 مليون ليرة سورية.

كما تبرعت الفنانة سلاف فواخرجي وطليقها وائل رمضان بمبلغ 21 مليون ليرة سورية، وتبرع الفنان بسام كوسا بمبلغ 15 مليون ليرة سورية.

المصدر: RT