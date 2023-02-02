مصر..الزميل خالد الرشد يوقع كتابه "رحلة في الذاكرة" بالجناح الروسي في معرض القاهرة الدولي للكتاب

وقع الزميل خالد الرشد اليوم الخميس كتابه "رحلة في الذاكرة"، بالجناح الروسي في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وكتاب "رحلة في الذاكرة"، يتضمن شهادات ووثائق تاريخية لا تقدر بثمن، معظمها حصرية ولم تنشر في أي وسيلة إعلامية أخرى ناطقة بالعربية.

ويتطلع الكاتب الزميل خالد الرشد إلى أن تساهم الموضوعات المطروحة في إضافة أفق جديد وسد الفراغ المتعلق بالشهادة السوفيتية على الأحداث المفصلية في العلاقات العربية الروسية.

والإعلامي خالد الرشد من مواليد مدينة موسكو، وهو مقدم ومعد برنامج "رحلة في الذاكرة" على قناة RT. تخرج من معهد بلدان آسيا وإفريقيا بجامعة موسكو الحكومية سنة 2002، وفي 2004 حصل على شهادة الماجستير. شغل عدة مناصب في المؤسسات الإعلامية في روسيا وخارجها.

وكان الرشد قد أطلق العام الماضي كتابا عنوانه "رحلة في الذاكرة"، عرض فيه بعض أبرز الشهادات والوثائق التي عرضت في برنامجه على قناة RT، ووقع هذا الكتاب خلال فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام التي عقدت في نوفمبر الماضي بأبو ظبي.

المصدر: RT