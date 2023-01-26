المغني الروسي شامان يطلق أول ألبوم موسيقي له

يخطط صاحب الأغنيات الوطنية الروسي ياروسلاف درونوف (شامان) في فبراير لإطلاق أول ألبوم موسيقي له.

وسيضم الألبوم، إلى جانب أغنيتيْه المشهورتيْن " أنا روسي" و" "لنستذكر" وأغنية "نحن" التي ستُسمع فيها أصوات الجنود الروس.

قال شامان في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية: "أعمل الآن بنشاط على إعداد الألبوم الأول الذي ستشكّل أغنياته البرنامج الموسيقي الذي سيقدّم في الحفليْن الموسيقييْن بومي 2 و3 مارس في مسرح "أوكتيابرسكي" السينمائي الموسيقي في موسكو و يومي 9 و13 مارس في بطرسبورغ.

وأشار الفنان إلى أنه لم يقر بعد اسم ألبومه الذي سيضم لأول مرة أغنية "نحن" الجديدة.

يذكر أن شامان قدّم اليوم فيلما موسيقيا قصيرا بعنوان "الاعتراف" حيث يتساير ويتعاطف مع مشجّعيه.

جدير بالذكر أن شامان تقّدم نهاية العام الماضي على زملائه الفنانين الروس من حيث شعبيته على محرك البحث الروسي "ياندكس".

وذاع صيته بفضل الإنترنت الذي روّج في 23 فبراير عام 2022 أغنيته "لنستذكر".

وقبل ذلك شارك في عرض "الصوت" التلفزيوني حيث شغل المكانة الثانية.

المصدر: تاس