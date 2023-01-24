تمديد معرض "أحلام سيبيريا" في موسكو إلى 19 فبراير

تم تمديد معرض أحلام سيبيريا" المقام في متحف التاريخ الحكومي لغاية 19 فبراير المقبل بسبب الإقبال الجماهيري المتزايد.

وقال الخدمة الصحفية لمؤسسة "تافولغا" الروسية لتطوير العلم والثقافة إن المعرض يلقي الضوء على الماضي البعيد لمناطق الأورال وسيبيريا والشرق الأقصى.

وكان يخطط لاختتام المعرض في 30 يناير الجاري، قبل أن يتم تمديده حتى 19 فبراير.

يذكر أن معرض "أحلام سيبيريا" افتتح في 28 أكتوبر عام 2022، وقد ارتاده منذ ذلك الحين 26000 شخص. وهناك محاضرات ودروس للأطفال تم تنظيمها في إطار المشروع، وحظي كل ذلك، إلى جانب المعروضات، بشعبية كبيرة.

جدير بالذكر أن المعرض يقام بمناسبة حلول الذكرى الـ130 لمد سكة الحديد العابرة لسيبيريا. وقد كشف المعرض عن قطع أثرية تعود إلى العصور القديمة، وبصورة خاصة المصنوعات اليدوية من العصر الحجري الحديث، والصور الحيوانية من العصر الحديدي والتركيبات المذهلة المتعلقة بنمط الحيوان لمنطقة بيرم في جبال الأورال عثر عنها عند بناء سكة الحديد العابرة لسيبيريا.

المصدر: تاس