مصر.. RT تستعد لمشاركة لافتة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك RT في معرض القاهرة الدولي للكتاب في مصر، بكتابين هما "الهمجية" للزميل سلام مسافر، و"رحلة في الذاكرة" للزميل خالد الرشد.

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وسيشهد المعرض توقيع الزميل سلام مسافر كتابه "الهمجية"، يوم 1 فبراير في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة في صالة 3 الجناح B-16.

كما سيتم توقيع كتاب "رحلة في الذاكرة" للزميل خالد الرشد، وهو خلاصة حوارات لبرنامج يحمل الاسم نفسه، ويعرض على قناة RT، يوم 2 فبراير في تمام الساعة 17:00 في صالة 3 الجناح B-16.

وسيعرض الكتابان سوية في قاعة المؤتمرات يوم 3 فبراير في تمام الساعة 18:00.

كتاب الهمجية

يطرح سلام مسافر، في فصل كتابه "الهمجية" المخصص للعراق، سرديات كشفت لأول مرة على شاشة RT، بشأن جريمة غزو واحتلال العراق، "دون موقف مسبق أو انحياز يعيق المشاهد عن إدراك ضوء الحقيقة في الظلام الدامس لأكاذيب واشنطن ولندن وحليفاتهما" على حد تعبير الكاتب، حيث يكشف فاضل الجنابي، رئيس منظمة الطاقة الذرية في العراق قبل الاحتلال، عن الذرائع "النووية" لغزو بلاد الرافدين، ويميط العالم العراقي اللثام عن طبيعة البرنامج النووي العراقي، ويدحض المزاعم الأمريكية التي أحاطته. كما يسلط هذا الفصل على المبادرة التي أثارت غضب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كما يرويها آخر سفير روسي في بغداد، حتى سقوط النظام باحتلال العاصمة العراقية، فلاديمير تيتورينكو، وحديث عن جهود روسيا الاتحادية في التوصل إلى تسوية، تبعد شبح الحرب.

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كتاب "رحلة في الذاكرة"

ويتضمن شهادات ووثائق تاريخية لا تقدر بثمن. معظمها حصرية ولم تنشر في أي وسيلة إعلامية أخرى ناطقة بالعربية.

ويتطلع الكاتب الزميل خالد الرشد إلى أن تساهم الموضوعات المطروحة في إضافة أفق جديد وسد الفراغ المتعلق بالشهادة السوفيتية على الأحداث المفصلية في العلاقات العربية الروسية.

المصدر: RT