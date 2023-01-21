الفيلم الإيراني "کیسلو" یتأهل لمهرجان "بيغ سكاي" الدولي في الولايات المتحدة

تأهل الفيلم الوثائقي الإيراني "کیسلو" إلى القسم التنافسي لمهرجان "بيغ سكاي" الدولي العشرين في الولايات المتحدة.

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وفي أول ظهور عالمي له، تأهل الفيلم الوثائقي الطويل "کيسلو"، من إنتاج وإخراج محمد صادق إسماعيلي، للدورة العشرين لمهرجان "بيغ سكاي" الدولي في الولايات المتحدة، الذي يعد أحد أهم الأحداث العالمية الموثقة والمعتمدة من قبل أكاديمية "الأوسكار"، حيث سيكون أفضل فيلم في هذا المهرجان مؤهلا للمنافسة في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام المقبل.

ويعقد المهرجان نسخته العشرين في الفترة من 17 إلى 26 فبراير 2023 في مدينة ميسولا بولاية مونتانا الأمريكية، وسيتم الحكم على الفيلم الوثائقي "کیسلو" في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة.

جدير بالذكر أن الفیلم من إنتاج محمد صادق إسماعيلي الذي يحمل درجة الماجستير في صناعة الأفلام الوثائقية من جامعة طهران للإذاعة، وبالإضافة إلى إنتاج 7 أفلام وثائقية، كان أيضا حكما في مهرجان طهران الدولي للأفلام القصيرة.

ويروي "کیسلو" قصة حياة فتاة تدعى زهرة اختطفت قبل سنوات وأجبرت على الزواج والعيش في أفغانستان، حيث تحاول زهرة استعادة جزء من هويتها المفقودة بالطلاق والحصول على شهادة ميلاد لأبنائها.

هذا وتم ترشيح الفيلم لجائزة أفضل مخرج وأفضل مونتاج وأفضل تأليف موسيقي في مهرجان سينما الحقيقة الإيراني الخامس عشر.

المصدر: "إرنا"