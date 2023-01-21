الرباط تستضيف منتدى شعريا دوليا بمشاركة روسية

عقد في المكتبة القومية لمملكة المغرب بالرباط منتدى "الشعر بكل اللغات". وتم تنظيم الفعالية بدعم من وزارة الشباب والثقافة والمواصلات والمكتبة القومية الملكية المغربية.

وشارك في المنتدى شعراء يمثلون 10 بلدان، بينها روسيا ألمانيا، إسبانيا، المغرب، رومانيا، السنغال، كوريا الجنوبية. وقد قدّموا قصائد لشعراء بلادهم بلغتهم الأم. كما تم تقديم بعض القصائد بمصاحبة الآلات الموسيقية.

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وقدم المواطنون الروس قصيدتي " الثعلب" للشاعر المشهور فلاديمير ماياكوفسكي و"ليلة الشتاء" للشاعر بوريس باسترناك.

وقال مدير الدار الروسية في الرباط ، بيوتر ياخمينيف: "إن "الثقافة الروسية غنية جدا. وفنون كالشعر والفن التشكيلي والباليه الروسي معروفة في جميع أنحاء العالم ولدى العائلات الروسية. وإننا نحب قراءة قصائد بوشكين وتيوتشيف وليرمونتوف ويسينين وبرودسكي وباسترناك وماياكوفسكي".

وشدّد على أن "حوارنا اليوم يقوم على أساس الاهتمام المشترك بالشعر والثقافة بشكل عام. والثقافة هي حجر الزاوية في تراثنا الروحي".

حضر منتدى "الشعر بكل اللغات" أعضاء الجالية الروسية في المغرب والدبلوماسيون الروس والمغاربة من خريجي الجامعات الروسية والسوفياتية وممثلو المثقفين والأوساط الإبداعية في المملكة.

المصدر: تاس