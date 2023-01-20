ويل سميث يتعرض للانتقادات بسبب نشره مقطع فيديو يتضمن أغنية باللغة الروسية!

تعرّض الممثل الأمريكي، ويل سميث لحملة من الانتقادات بعد أن نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يتضمن مقطعا صوتيا من أغنية "أنت وأنا" التي يغنيها المطرب Xcho باللغة الروسية.

وكان سميث قد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه آلية تصوير لعبة صغيرة على شكل سيارة لتبدو وكانها سيارة حقيقية، ورافق المشهد مقطع من أغنية "أنت وأنا" باللغة الروسية ، وقال في المنشور:" تفاجأت بعدد الإعلانات التجارية التي تم تصويرها بهذه الطريقة. أنا أحب الإبداع!".

وبعد ظهور المنشور تعرّض الممثل لبعض الانتقادات من قبل بعض مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، إذ كتب أحد الأشخاص له "لماذا نشرت أغنية باللغة الروسية؟، هل تؤيد روسيا؟، من العار تحميل الموسيقى الروسية".

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وبالرّغم من الانتقادات أيّد آخرون الممثل وأبدوا إعجابهم بالمنشور، وكانت هناك العديد من التعليقات الداعمة له باللغة الروسية على منشوره.

المصدر: وكالات روسية