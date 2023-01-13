زاهي حواس يعلّق على تغريدة ماسك عن مصر

اعتبر عالم المصريات زاهي حوّاس، تغريدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وإشادته فيها بمعبد دندرة والحضارة المصرية القديمة، أنها دعاية مجانية ضخمة لتنشيط السياحة إلى مصر.

ونالت تغريدة ماسك عن الآثار المصرية انتشارا عالميا واسعا وقال حواس على فضائية "إم بي سي مصر"، إن ماسك من الشخصيات العالمية ذات الانتشار الواسع، وتغريدته مكسب كبير للسياحة المصرية.

وعلّق مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية الدكتور أسامة الأزهري، على تغريدة ماسك مالك "تويتر"، بعدما نشر الأخير مقطع فيديو لمعبد دندرة بالأقصر، وقال فيه: "مصر القديمة كانت متوهّجة".

وقال الأزهري خلال حلقة من برنامجه "حامل المسك"، إن المخترع والصانع للتكنولوجيا الملياردير إيلون ماسك يقف مبهورا أمام إبداع الإنسان المصري.

المصدر: القاهرة 24