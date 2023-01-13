شقراء روسية تتأهل للدور النهائي في مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

تأهلت ملكة جمال روسيا، آنا لينيكوفا، للدور النهائي في مسابقة ملكة جمال الكون التي تقام حاليا في الولايات المتحدة.

وتقدمت الشقراء الروسية زرقاء العينيْن من مدينة (أورينبورغ) الروسية على مدرج المسابقة مرتدية فستانا مخمليا بورجونديا مطرّزا باللآلئ والأحجار شبه الكريمة يسمى "تاج الإمبراطورية الروسية".

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وعملت على تصميمه مصممة الأزياء من بطرسبرغ، أولغا مالياروفا، بالتعاون مع متحف الأرميتاج الحكومي.

كما ارتدت الحسناء الروسية معطفا واقيا من المطر بتطريزات طائر النار على الظهر وملابس السباحة ذات اللون المميز.

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يذكر أن الدور نصف النهائي لمسابقة ملكة جمال الكون الـ 71 أقيم ليلة 12/13 يناير الجاري في نيو أورلينز، بالولايات المتحدة الأمريكية حيث تنافست المشاركات للتأهل إلى الدور النهائي الذي سيتضم أجمل 16 فتاة في العالم.

المصدر: نوفوستي