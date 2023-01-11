أوكرانيا تصف حيوان "تشيبوراشكا" الخيالي بأنه "محتل " روسي

ظهرت في مدارس العاصمة الأوكرانية كييف ملصقات تصوّر حيوان "تشيبورشكا" الخيالي وبطل القصة المعروفة للكاتب السوفيتي، أدوارد أوسبينسكي كأنه "محتل" روسي.

أفادت بذلك يوم 11 ديسمبر قناة "تليغرام "أوكرانيا. رو". وأظهرت الصورة الفوتوغرافية التي نشرتها القناة ملصقا عليه صورة مشطوبة لـ"تشيبوراشكا" بالإشارة إلى أن بإمكان مَن يحبون تلك الشخصية السينمائية يمكن أن يغادروا أوكرانيا إلى روسيا.

يذكر أن عرض فيلم "تشيبوراشكا" السينمائي بدأ في دور السينما الروسية في 1 يناير الجاري. وكانت موازنة الفيلم 850 مليون روبل. بينما حصد الفيلم بعد مرور 8 أيام من عرضه في روسيا 3 مليارات روبل وهي أعلى إيرادات لفلم روسي.

المصدر: نوفوستي