متحف روسي يكشف عن 200 نموذج نادر من الأسلحة القديمة

سيكشف معرض يقام في مدينة تولا الروسية بمناسبة حلول الذكرى الـ150 لتأسيس متحف الأسلحة عما يزيد عن 200 نموذج نادر من السلاح الناري والأبيض أنتجها صناع الأسلحة في مدينة تولا.

وقال نائب مدير متحف الأسلحة في تولا إيغور بينك في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية إن مجموعة المعروضات تتضمن قطعا تاريخية أوردها متحف الأرميتاج ومتحف الأسلحة في الكرملين ومتحف التاريخ العسكري في بطرسبورغ.

وستتاح لضيوف المعرض فرصة الاطلاع على أسلحة أهديت للإمبراطورتيْن الروسيتيْن يليزابيث وكاترين الثانية في القرن الـ18.

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ويتوقع أن يفتتح المعرض في أغسطس المقبل. وعلاوة على ذلك يُخطط لإقامة معرض آخر سيسلّط الضوء على نماذج الأسلحة الحديثة التي أنتجت في تولا في الأعوام العشرة الأخيرة الماضية، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى مرور 150 عاما على تأسيس متحف الأسلحة في تولا.

يذكر أن متحف الأسلحة الحكومي في تولا يعتبر من أقدم المتاحف الروسية. ويعود أصل مجموعته القيّمة إلى عام 1724 حين بدأ حفظ الأسلحة القديمة والمستعملة في معمل الأسلحة بمدينة تولا بموجب مرسوم أصدره الإمبراطور بطرس الأكبر.

وفي الحقبة السوفيتية كانت كاتدرائية ظهور المسيح في كرملين تولا (القلعة) مكانا لمبنى المتحف. وأنشئ عام 2012 المبنى الجديد السداسي الطوابق لمتحف الأسلحة على شكل خوذة المحارب الروسي العملاق القديم.

المصدر: تاس