تشوه وجه الفنانة نور اللبنانية بسبب "دكتور التجميل نبيل" ! (صور)

لفتت الفنانة نور اللبنانية انتباه الجمهور بعد انتشار صور صادمة لها على مواقع التواصل الاجتماعي بوجه مشوه وملامح غريبة.

واتضح أن الصور من فيلمها الجديد "الدكتور نبيل أخصائى التجميل"، حيث نشرت البوستر الدعائي للفيلم عبر صفحتها الشخصية على "انستغرام"، وعلقت: "فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل موجود من النهاردة في جميع دور العرض متحمسة أعرف آرائكم".

وانتشرت صور من أحداث الفيلم تظهر فيها نور بملامح صادمة، حيث يبدو أنها خضعت لعملية تجميل خاطئة، مما جعها تظهر بتشوهات في وجهها.

وظهرت نور أيضا في حفل زفافها على دكتور جميل والذي يجسده النجم المصري محمد هنيدي، وتسببت هذه الصور بتفاعل الكثيرين على صفحات التواصل الإجتماعي.

وحددت الشركة المنتجة للفيلم موعد عرضه، حيث تقرر أن يكون يوم 12 يناير الجاري.

#عرب_وود | صور حصرية لـ نور اللبنانية من أحدث أفلامها "نبيل الجميل أخصائي تجميل" 📸@NourActresspic.twitter.com/wBuIMqXbme — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) January 5, 2023

المصدر: RT