شمس في فلسطين لطلب "خاتم العلوم"! (فيديو)

أعلنت الفنانة شمس الكويتية عن توجهها إلى فلسطين في أول زيارة لها بغرض طلب علم يعتبر خاتما لكل العلوم.

وقالت شمس إنها كانت تنتظر دورها لدراسة هذا العلم على يد طبيب من عرب إسرائيل يدعى نادر بطو، منذ نحو 4 سنوات.

اللهم سخّر لها الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها وعبادك الصالحين من حولها، اللهم سخّر لها كل من تولى أمرها وأرزقها من حظوظ الدنيا أجملها. آمين@shamsofficial#شمس_في_فلسطينpic.twitter.com/yKLU3maACN — شَـهد ٰ (@sheen_7777) January 2, 2023

وأوضحت أن هذا الطبيب يقوم بدراسة الجانب الروحي المتسبب بأمراض القلب، وقد توصل إلى طريقة للتواصل مع الروح لعلاج المشكلة من جذورها، قبل أن تتفاقم وتتسبب بأمراض في القلب والجسم.

وأكدت على أن زيارتها غير معلنة، حتى أن والدتها لا تعلم بها، مشيرة إلى أنها عرضت على العديد من الأصدقاء مرافقتها في السفر لكنهم رفضوا، حيث تعتبر "الخطوة للغير جريئة ومحرمة، فيما يراها آخرون عملا بطوليا"، على حد تعبيرها.

وأضافت أن كل "فئة" ستفسر زيارتها بما يناسبها، لكن بالنسبة لها فإن زيارتها لغاية التعلم والعلاج، وستقوم بنشر فيديوهات تعليمية ليتعرف العالم العربي بالعلوم الحقيقية التي حرم منها، وستكون فيديوهاتها دعما معنويا لوالدتها وكل متابعيها وصدقة جارية على روح والدها الراحل .

المصدر: RT