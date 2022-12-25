رغم غيابها عن الساحة.. سر اختفاء الفنانة المصرية عبلة كامل يتصدر "التريند" (فيديو)

تصدر اسم الفنانة المصرية عبلة كامل محرك البحث غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اختفائها عن الساحة الفنية، الذي بدأ منذ 4 سنوات ويتواصل إلى حد الآن.

وقررت عبلة كامل أن تنسحب في صمت، حتى أنها لم ترد على أي من الشائعات التي تدور حولها بسبب اختفائها واعتزالها.

وحاول نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، تفسير غياب الفنانة عبلة كامل، حيث تحدث عن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية خلال استضافته ببرنامج "حبر سري" عبر فضائية "القاهرة والناس".

وأشار الفنان أشرف زكي إلى أن عبلة كامل اتخذت قرارا بالابتعاد وهذا قرار شخصي.

وقال إنه حاول مرارا وتكرارا التواصل معها والضغط عليها لتتراجع عن قرارها، ولكنها دائما ما تقول: "أنا تعبت.. أنا زهقت.. إن شاء الله اللي فيه الخير يقدمه ربنا".

وأفاد بأنهم حاولوا تكريمها في مهرجان الدراما الذي أنشأ أولى دوراته منذ بضعة أشهر، ولكنها ردت عليهم بكونها غير مؤهلة في الوقت الحالي، وطلبت أن يكون التكريم في دورات مقبلة، مؤكدا أنهم احترموا قرارها لأنها أصرت على الابتعاد عن الشاشة والظهور الإعلامي.

وأكد أشرف زكي أنها بصحة جيدة ولكن سيطرت عليها حالة من الحزن خلال الفترة الماضية، لوفاة صديقة مقربة منها من خارج الوسط الفني.

وكان الفنان الكبير أحمد كمال الزوج السابق للفنانة عبلة كامل، قد كشف حقيقة اعتزالها الفن، حيث أكد في تصريحات خاصة لـ"المصري اليوم" أنها لم تعتزل نهائيا، مشيرا إلى أن تلك شائعات ليس لها أساس من الصحة، وأن أمر الاعتزال يتم تداوله كثيرا لكن الفنانة عبلة كامل لا تلتفت لتلك الأخبار، على حد قوله.

وكانت آخر اعمال الفنانة عبلة كامل مسلسل "سلسال الدم" الجزء الخامس الذي عرض في عام 2018، بطولة رياض الخولي وأحمد سلامة ورانيا فريد شوقي وأميرة نايف من تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال.

المصدر: "المصري اليوم"