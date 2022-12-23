قرار قضائي جديد بحق الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا

أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، قرارا يقضي بـ"وضع إشارة منع تصرف على أملاك الممثلة ستيفاني صليبا"، إثر قضية "تبييض أموال" مع حاكم مصرف لبنان.

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ويأتي ذلك بعد أيام من تعليق الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا على الأزمة التي واجهتها بعد توقيفها واستجوابها على خلفية علاقتها بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتحقيق المالي الذي يتعرض له.

وعبر صفحتها في "إنستغرام" تحدثت صليبا لأول مرة بعد تلك الأزمة، وقالت إنها تعرضت لكثير من الظلم، وإنها "واجهته بثقة" وإن هناك من افترى عليها لمصلحته الخاصة.

ووجهت صليبا الشكر لمن ساندها ودعمها، وختمت بأن "الظلم ما بيدوم".

وكانت صحف لبنانية ذكرت أن النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان أصدرت مذكرة بحث وتحر، بحق صليبا، بناء على تحقيقات لبنانية وأوروبية، في ملف اختلاس وتبيض وسرقة أموال.

وكان المتهم فيها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وأوقفت صليبا لدى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، بسبب ورود اسمها في تحقيقات مرتبطة بملف تبييض الأموال.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية