وفاة ابنة بيكاسو الكبرى (صور)

توفيت مايا رويز بيكاسو، الابنة الكبرى للفنان الإسباني بابلو بيكاسو، والحاضرة في عدد كبير من لوحاته.

وجاء في بيان عن عائلة بيكاسو: "مايا رويز بيكاسو توفيت بسلام هذا الصباح محاطة بأسرتها، عن عمر يناهز 87 عاما".

Le musée apprend avec une profonde tristesse la disparition de Maya Ruiz-Picasso, fille de Pablo Picasso et de Marie-Thérèse Walter.

A sa naissance en 1935, María de la Concepción inspire à son père une énergie créative sans précédent. pic.twitter.com/1fhcaydzb5 — Musée Picasso Paris (@MuseePicasso) December 20, 2022

وماريا دي لا كونثبثيون المولودة في 5 سبتمبر 1935 والمكناة بمايا، هي الابنة الأولى لبابلو بيكاسو وماري تيريز والتر اللذين ارتبطا عام 1927.

وأدت ولادة هذه الطفلة إلى تغيير حياة الفنان الذي توفي عام 1973 تاركا وراءه أربعة أبناء.

ويقام حاليا في متحف بيكاسو في باريس معرض ذو محورين عن الراحلة، الأول عن علاقتها مع والدها، والآخر عن التبرعات التي قدمتها للدولة الفرنسية.

ومن اللوحات الملوّنة التي يتضمنها المعرض الباريسي عن مايا الصغيرة، "مايا مع دمية" (1938) و"مايا مع دمية وحصان" (1938) و"مايا بزي بحار" (1938) و"مايا في قارب" (1938) و"مايا بالمئزر" (1938).

RT @LeParisien | Mort de Maya Ruiz-Picasso, fille aînée du peintre espagnol https://t.co/TYOM1oU0oY | WNEWS pic.twitter.com/DKAQVf1wNY — REVUE DE PRESSE (@wnewspresse) December 20, 2022

وفي نهاية سبتمبر 2021، تلقّى متحف بيكاسو في باريس، المؤسسة التي تحتضن أوسع مجموعة في العالم لبابلو بيكاسو، ثمانية أعمال لم تعرض من قبل، منحتها مايا رويز بيكاسو للدولة الفرنسية، من بينها لوحة تكعيبية بالأبيض والأسود تعود للعام 1938 تحمل اسم "طفل المصّاصة الجالس على كرسي" وتمثل على الأرجح مايا في طفولتها، حسب ما كشف أوليفييه فيدماير بيكاسو، حفيد الفنان الذي حضر المؤتمر الصحفي يومها إلى جانب شقيقته ديانا.

وللراحلة مايا رويز بيكاسو ثلاثة أبناء.

جدير بالذكر أن فرنسا وإسبانيا ستحييان سنة 2023 الذكرى الخمسين لوفاة بابلو بيكاسو من خلال عدد من المعارض في البلدين.

المصدر: أ ف ب