سيطرح بعد تحقق هذا الأمر.. الفنان محيي إسماعيل يكشف عن فيلم حول شخصية معمر القذافي (فيديو)

أكد الفنان المصري الكبير محيي إسماعيل، كتابته فيلما عن شخصية الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي، وأنه جاهز منذ 12 سنة وأن الإنتاج جاهز لتقديمه.

وصرح محيي إسماعيل بأنه لن يتم تقديم الفيلم إلا بعد استقرار دولة ليبيا، قائلا: "أول ما ليبيا تتظبط من النواحي الجغرافية والسياسية همثل شخصية معمر القذافي".

وأضاف الفنان والممثل المصري في لقاء ببرنامج "حبر سري" على قناة القاهرة والناس، أنه يستطيع تجسيد شخصية الزعيم معمر القذافي ولكن شخصيته لا تقترب منه في الحقيقية.

وتابع قائلا: "معمر القذافي أعظم مني بكثير وهو شخصية أعظم من كثيرين جدا".

وأوضح محيي إسماعيل أنه دائم التطوير في شخصيته ولكن مبادئه ثابتة، حيث قال: "أنا أطور شخصيتي ومبادئ ثابتة ودائما أحب المكتسبات والجديد.. نصف حياتي في الغرب وأسافر كثيرا حبا في التعلم والسفر"، حسبما نقله موقع "الأسبوع" المصري.

المصدر: وسائل إعلام مصرية