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مواقع التواصل تتساءل عن سبب وفاة الشاعر السوري صفوح شغالة

الثقافة والفن

مواقع التواصل تتساءل عن سبب وفاة الشاعر السوري صفوح شغالة
تويتر
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توفي صفوح شغالة، الشاعر والأديب السوري، مساء يوم أمس الثلاثاء، وذلك عن عمر ناهز الـ66 عاما.

وقال مغردون عبر "تويتر" إن شغالة تعرض لوعكه صحية ألمت به خلال الأيام الماضية وأدخل الى المستشفى لتلقي العلاج الى أن أعلن عن وفاته رسميا مساء أمس الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، فيما لم يتم بعد تأكيد هذه المعلومات من عائلته.

ونعت وزارة الثقافة السورية شغالة، مبينة أنه من مواليد حلب عام 1956 احترف كتابة الشعر الغنائي منذ العام 1985، مضيفة: "غنى من كلماته معظم مطربي حلب وسورية، منهم سمير جركس وحمام خيري ونور مهنا وماجد عقاد وصفوان عابد ووضاح شبلي وميادة بسيليس وناديا المنفوخ وشهد برمدا ورويدا عطية وهويدا وسمارة السمارة وكنانة القصير ووفيق حبيب وسارة فرح ونانسي زعبلاي وريم نصري".

المصدر: وسائل إعلامية سورية

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