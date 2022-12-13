إيقاف مغني الراب التونسي ''سمارا''

أفادت قناة "التاسعة" التونسية بأن النيابة العمومية بنابل أذنت أمس الاثنين بالاحتفاظ بـ4 أشخاص، من ضمنهم مغني الراب " سمارا "، إثر مداهمة وحدات الأمن لمنزله والعثور على مخدرات.

إقرأ المزيد

وأوضحت القناة نقلا عن مصادر مطلعة أن دورية أمنية في مدينة الحمامات استوقفت شخصين على متن سيارة و بتفتيشها تم العثور على بقايا مخدر "الزطلة".

ونقلت عن المصادر قولها إن "المذكورين حاولا رشوة أعوان الدورية الأمنية بعرض مبلغ مالي مقابل اخلاء سبيلهما".

في حين تم إعلام النياية العمومية التي أذنت بالاحتفاظ بهما على ذمة البحث من أجل تهمة "استهلاك مادة مخدرة ومحاولة رشوة دورية امنية "، وبالتحري معهما اعترفا أنهما كانا في طريقهما إلى منزل مغني الراب "سمارا ".

وإثر مداهمة منزل "سمارا" وتفتيشه، تم العثور على بقايا سجائر "زطلة" كما تم العثور على أقراص مخدرة، فيما أذنت النيابة العمومية بالبحث في الواقعة والاحتفاظ بهم.

المصدر: "التاسعة"