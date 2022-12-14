فيلم تم تصويره في دونباس ينال جائزة في مهرجان دولي

نال المخرج الشاب، نيكيتا ستاشكيفيتش، جائزة خاصة في المهرجان الدولي الـ17 للأفلام الوثائقية لقاء إخراجه لفيلم "الرباعي" الذي تم تصويره في منطقة دونباس.

وقد سلّمه الجائزة رئيس المهرجان، سيرغي ميروشنيتشينكو الذي قال:" قررت منح جائزتي لهذا المخرج الشاب البالغ من العمر 22 عاما، لأنه صوّر الفيلم الوثائقي في دونباس وحده من دون أية مساعدة.

ويروي الفيلم قصة مدرّس محلي لا يزال يدرّس الأطفال لحد الآن في دونباس بغض النظر عن القصف والدمار. وأضاف أن مهمة السينما الوثائقية هي الحديث عن المحبة والجمال أيا كانت الظروف".

أما الجائزة التقليدية الثانية - وهي جائزة اللجنة المنظّمة للمهرجان - فقد مُنحت لفيلم "الحلبة خلف الأسلاك الشائكة" من إخراج، فلاديمير بورزينكو. وقام الأمين العام لجمعية الشعوب الأوراسية، أندريه بيليانينوف، بتسليم الجائزة لمنتج هذا الفيلم، فلاديمير بيروجوك.

وتلقى المخرج، أوليغ شتروم، دبلوما من الاتحاد الروسي للمحاربين القدامى لقاء إخراجه لفيلم "عملية انسحاب"، وتم تكريم المخرجة ماريانا بالاشوفا، بدبلوم المشاركة في البرنامج الخاص "شكرا لك يا دكتور!" لقاء إخراج فيلم "الثقة" الذي يسلط الضوء على دور المرأة في عمليات حفظ السلام، وتلقت أناستاسيا دانيلوشكينا دبلوما للمشاركة في البرنامج الخاص "دونباس ، عام 2022 "و لقاء إخراج فيلم "الجراحة عالية الخطورة"، وتلقت المخرجة آنا فافيلوفا، الدبلوم نفسه لقاء إخراج فيلم" هدنتهم، كيف يُقتل دونباس".

يذكر أن المهرجان الدولي الـ17 " لننتصر معا" للأفلام الوثائقية يقام العام الجاري لأول مرة في مدينة فولغوغراد الروسية. ومن أهم مواضيعه موضوع الحرب الوطنية العظمى وصمود دونباس.

وتضمن برنامج المهرجان 150 فيلما تمثل روسيا وصربيا وفرنسا والصين وغيرها من البلدان.

المصدر: تاس