فيلم وثائقي روسي يفوز بجائزة في مهرجان سينمائي دولي في إيران

فاز فيلم "ملائكة ميلا" من إخراج ورشة "غوركي" السينمائية الروسية بجائزة الأفلام الوثائقية في مهرجان "رشد" السينمائي الإيراني الدولي.

أفاد بذلك الاثنين 5 ديسمبر ناطق باسم ورشة "غوركي" السينمائية الروسية.

وجاء في بيان نشرته الورشة الروسية أن مهرجان "رشد" السينمائي الإيراني الدولي الـ52 منح فيلم "ملائكة ميلا" الذي يروي قصة امرأة الأعمال الروسية، ميلا أنوفرييفا، التي تساعد الأطفال المهق في إفريقيا جائزة ذهبية بفئة "أفضل فيلم وثائقي".

يذكر أن برنامج الأفلام الوثائقية والتنويرية والعلمية للمهرجان تضمن فيلميْن روسيين من إخراج ورشة "غوركي" الروسية "ملائكة ميلا" و" ليدا" الذي يروي قصة مؤسسة دار العجزة المسمى "دار المنارة" ليدا مونيافي.

ونقل المكتب الصحفي لورشة "غوركي" السينمائية الروسية عن رئيسة قسم الأفلام الوثائقية في الورشة، أناستاسيا ريسينا، قولها:"نحن مسرورون بفوز فيلمنا "ملائكة ميلا" في المهرجان الإيراني، ويدل هذا الأمر على أهمية الموضوع الذي طرحه الفيلم وأهمية السينما الوثائقية الروسية على المستوى الدولي آخذا في الاعتبار أن موضوع فيلمنا هو المحبة والتعاون مع من يبحث عن سبل لتغيير العالم من حولهم".

المصدر: تاس