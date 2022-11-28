الإعلان عن وفاة الأديب والشاعر والمفكر اليمني عبد العزيز المقالح في صنعاء

نعى أدباء ومثقفون وسياسيون يمنيون وفاة الشاعر والأديب عبد العزيز المقالح عن عمر ناهز 85 عاما وذلك بعد معاناة مع المرض.

ويوصف المقالح بأنه من طليعة شعراء اليمن المعاصرين، وهو من أبرز الشعراء العرب، وكان ولد في عام 1937 في قرية المقالح في محافظة إب، وكان حتى وفاته يتولى رئاسة المجمع العلمي اللغوي اليمني.

وتشير سيرة الفقيد إلى أنه تخرج من دار المعلمين في صنعاء عام 1960، ثم حصل على الشهادة الجامعية في عام 1970، ونال بعد ذلك درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها من كلية الآداب بجامعة عين شمس المصرية، ومنها حصل ايضا على درجة الدكتوراه في عام 1977، وترقى إلى درجة الأستاذية في عام 1987.

وكان عمل المقالح في سلك التدريس في كلية الآداب في جامعة صنعاء، وترأس الجامعة بين عامي 1982 – 2001.

وللشاعر والأديب اليمني الراحل العديد من الدواوين الشعرية علاوة على كتب في النقد وقراءات في الأدب ودراسات مقارنة.

المصدر: أخبار العصر