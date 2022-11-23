دور السينما في جمهورية لوغانسك الروسية تبدأ في عرض الأفلام الروسية

باتت 19 دارا للسينما في عاصمة جمهورية لوغانسك الشعبية الروسية تعرض أفلاما روسية، وذلك في إطار شبكة العرض السينمائي لسائر روسيا.

أفادت بذلك نائبة وزير الثقافة الروسية، ناديجدا بريبودوبنايا في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) حيث عُقدت ندوة للحركة الاجتماعية " الجبهة الثقافية في روسيا".

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وقالت:" نحن نتعاون بنشاط مع شبكة قاعات السينما في لوغانسك حيث يمكن أن يشاهد الجمهور ما تعرضه دور السينما في موسكو وبطرسبورغ وقازان وغيرها من المدن الروسية".

وحسب نائبة وزير الثقافة الروسية فإن العمل يجري الآن على إدراج مؤسسات التعليم العالي التي تقوم بإعداد الأخصائيين في مجال الصناعة السينمائية في المنطقة على نظام التعليم الروسي.

وأضافت قائلة:" قد انضم إلى عائلتنا 26 ألف فنان وموظف من المناطق الروسية الجديدة، وبينهم فنانو وموظفو 8 مسارح للدراما و 5 مسارح للأوبرا والباليه و3 مسارح للشباب والأطفال و4 فرق موسيقية سيمفونية وكذلك مدارس الفنون للأطفال والمكتبات وغيرها من مؤسسات الثقافة".

المصدر: تاس