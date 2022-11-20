فيلم "بلاك بانثر: واكندا فورإيفر" يواصل تصدر شباك التذاكر و"شي سيد" يفشل (صور)

يواصل فيلم "بلاك بانثر: واكندا فورإيفر" تصدر شباك التذاكر في الأسبوع الثاني من إصداره مسجلا 67 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لتقديرات شركات التوزيع ليوم الأحد.

وبعد إطلاقه مسجلا 180 مليون دولار، تراجع الجزء الثاني في سلسلة "بلاك بانثر" للمخرج رايان كوغلر بنسبة 63 بالمئة في أسبوع عرضه الثاني.

والفيلم في طريقه لتحقيق أكثر من 1.3 مليار دولار من مبيعات التذاكر، وحافظ فيلم "بلاك بانثر" الأصلي على أداءه الجيد بشكل غير معتاد، حيث إنخفض بنسبة 44.7 بالمئة فقط في عطلة نهاية الأسبوع الثانية في عام 2018.

وأحدث إصدارات مارفل شهدت إنخفاضا مشابها أو أسوأ قليلا مثل أفلام " ثور: لوف أند ثاندرو" فيلم "سبايدرمان: نو واي هوم" وفيلم "بلاك ويدو" والتي انخفضت جميعها بنسبة 68 بالمئة في عطلة نهاية الأسبوع الثانية.

AP

ويعتبر فيلم "واكندا فورإيفر" الذي تم إنتاجه في أعقاب وفاة النجم تشادويك بوزمان، من بطولة ليتيتيا رايت وأنجيلا باسيت وتينوش هويرتا.

وجمع الفيلم 546 مليون دولار على مستوى العالم حتى الآن، وينبغي أن يواصل حصد الإيرادات خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة في عيد الشكر.

وكان أفضل إصدار جديد لهذا الأسبوع هو فيلم "ذا مينيو"، وهو فيلم ساخر عن الطعام من إنتاج شركة "سيرشلايت بكتشرز" من بطولة آنيا تايلور جوي ورالف فاينس، الذي يلعب دور طاه مشهور.

AP

وحقق فيلم "ذا مينيو"، للمخرج المخضرم ماكيل مايلود تسعة ملايين دولار في 3100 شاشة عرض.

وفشل فيلم "شي سيد" لشركة يونيفرسال في تحقيق أكثر من 2.3 مليون دولار في 2022 شاشة عرض، وكان الفيلم، الذي يقوم ببطولته كاري موليغان وزوي كازان في دور المراسلتين بصحيفة نيويورك تايمز ميغان توهي وجودي كانتور، بمثابة معالجة هوليوود الخاصة على الشاشة الكبيرة لسقوط قطب السينما هارفي واينستين.

وأطلق النقاد على فيلم " شي سيد"، الذي عرض لأول مرة في مهرجان نيويورك السينمائي في أكتوبر، فيلم تشويق مثير للإعجاب عن الصحافة، وأعطاه الجمهور تقييم "إيه" على موقع سينما سكور.

ولم تكن توقعات شباك التذاكر عالية بشكل خاص بالنسبة للفيلم الذي تبلغ تكلفته 30 مليون دولار، من إخراج ماريا شريدر، ولكن تم الإشادة به على نطاق واسع لمعالجته لفضيحة "مي تو" سيئة السمعة.

المصدر: أسوشيتد برس