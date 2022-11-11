مجلس الدوما بصدد تبني قانون حول التمويل الرسمي لأفلام الأطفال

أحال فريق من النواب إلى مجلس الدوما (البرلمان الروسي) مشروع قانون حول التمويل الحكومي الكامل لإنتاج وعرض أفلام الأطفال والمراهقين.

ويقترح النواب، حسب المذكرة التي قدّموها، إدخال تعديلات على قانون الدعم الحكومي للسينما في روسيا.

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وتقضي تلك المبادرة بإدراج أفلام الأطفال والمراهقين على قائمة الأفلام التي يحظى إنتاجها وعرضها بالتمويل الحكومي بنسبة 100%.

ويتضمن مشروع القانون تعريف مصطلح فيلم الأطفال والمراهقين كفيلم مخصص وفقا لمضمونه الروحي والنفسي والأخلاقي للترويج ضمن دائرة الأطفال والمراهقين الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 عاما.

وأشار النواب إلى أن مشروع القانون الفدرالي تم إعداده تنفيذا لتكليف من الرئيس الروسي بغية دعم إنتاج وعرض أفلام الأطفال والمراهقين.

وضم فريق النواب المبادرين إلى تبني القانون رئيسة لجنة الثقافة في مجلس الدوما، يلينا يمبولسكايا ورئيس لجنة السياسة الشبابية، أرتيوم ميتيليف.

المصدر: تاس