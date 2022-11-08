فيلم تاريخي روسي يتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر في روسيا

احتل فيلم "قلب بارما" الدرامي التاريخي من إخراج الروسي، أنطون ميغيرديتشيف قائمة شباك التذاكر في روسيا يومي العطلة الأسبوعية 5 و6 نوفمبر الجاري.

وحصد الفيلم خلال اليومين مبلغا قدره 105.7 مليون روبل.

أفادت بذلك بوابة kinobusiness الإلكترونية الروسية.

يذكر أن فيلم "قلب بارما" بدأ عرضه في دور السينما الروسية يوم 6 نوفمبر، وهو يروي قصة المواجهة بين إمارة موسكو وإمارة الأورال (بارما) في القرن الـ15 الميلادي، وتدور أحداث الفيلم على خلفية الحب الذي ربط الأمير الروسي ميخائيل بالعرافة الحسناء المحلية (تيشي).

وضمن بطولة الفيلم نجوم السينما الروسية فيدور بوندارتشوك، ألكسندر كوزنيتسوف، يفغيني ميرونوف، يلينا بانوفا وغيرهم.

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وشغل المرتبة الثانية في تصنيف إيرادات شباك التذاكر الفيلم الوثائقي الروسي:" بطرس الأول، القيصر الأخير والإمبراطور الأول في روسيا" من إخراج أندريه كرافتشوك، الذي حصد 64.8 مليون روبل في يومين.

أما المكانة الثالثة فاحتلها فيلم المغامرات "ليبيريا، صيادو الكنوز" من إخراج غليب أورلوف، والذي حصد في يومي العطلة الأسبوعية مبلغا قدره 63.7 مليون روبل.

ويروي الفيلم قصة البحث عن المكتبة الأسطورية للقيصر الروسي إيفان الرهيب (1530 - 1584).

المصدر: تاس