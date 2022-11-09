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الفنان السوري محمد خير الجراح يطرح أول ألبوم غنائي

الثقافة والفن

الفنان السوري محمد خير الجراح يطرح أول ألبوم غنائي
RT
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حلّ الفنان السوري محمد خير الجراح ضيفا على برنامج ناس أونلاين للحديث عن أول خطواته في عالم الغناء بعد إطلاق ألبوم "الجو العام".

استهل الفنان محمد خير الجراح حديثه عن النمط الغنائي الذي يقدمه، وهو المونولوج الغنائي الاستعراضي المعمول فيه منذ بداية القرن الماضي، مضيفا أن هذا النوع يتناول قضايا مختلفة حياتية وسياسية وطريفة، وبكلمات بسيطة تستطيع إيصال معنى ورسالة.

أضاف الجراح بأن هناك أسماء كبيرة في الفن برعت في هذا النمط الغنائي كرفيق السبيعي، دريد لحام، فيلمون وهبي، الرحابنة وغيرهم، متابعا أن الكثير من أغانيهم لاتزال متداولة ومحببة لدى الجمهور.

وحول الجانب الإنتاجي لهذا النمط الفني، قال الفنان السوري إنه لا يعتقد أن يتوفر شركات إنتاجية تتبنى هذا النوع الموسيقي، لأنها تفضل الذهاب للجانب الاستهلاكي الذي يعود بالأرباح.

المصدر: RT

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