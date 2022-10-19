وفاة الممثل السوفيتي الشهير ديفيد كيوسايان عن عمر 62 عاما

أعلنت رئيسة تحرير قناة "RT" الروسية مارغريتا سيمونيان، اليوم، عن وفاة الممثل السوفيتي والمخرج السينمائي ديفيد كيوسايان، عن عمر يناهز الـ 62.

وأعربت عن حزنها الشديد قائلة: لم أعرف أحدا قط بهذه الروعة والنقاء وحب الحرية والحياة، وعزّت ذويه مقتبسة بعض كلماته الشهيرة:"جانا، لا يمكنك مقاومة الريح" وغيرها، ودعت جميع المؤمنين للدعاء له.

ولد ديفيد كيوسايان في الـ 10 من أبريل عام 1961 في موسكو، وهو الأخ الأكبر للمخرج تيغران كيوسايان، تخرج عام 1983 من كلية الصحافة بجامعة موسكو الحكومية.

وعين نائبا لمدير عام الإنتاج الفني في شركة "ف 2" ما بين العامين 2000- 2004، ونال عضوية أكادمية "نيكا" ونقابة منتجي الأفلام الروسية.

شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة، ومنها: "ساشا المسكينة"، "حصة الأسد"، "مارش التركي"، "ملف المحقق دوبروفسكي".

المصدر: تاس