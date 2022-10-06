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المطرب كاظم الساهر بطلا لـ"أنا جلجامش"

الثقافة والفن

المطرب كاظم الساهر بطلا لـ
aghaniaghani.com
المطرب كاظم الساهر
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قال الشاعر كريم العراقي في لقاء له مع موقع ET الإلكتروني إنه اتفق مع المطرب كاظم الساهر على المشاركة في فيلم "أنا جلجامش".

وأضاف قائلا: "فكرة الفيلم ليست حديثة، وإنما كانت في البداية مشروع عمل مسرحي يحمل اسم ملحمة جلجامش"،

وأوضح أنه اتفق مع الساهر منذ ذلك الوقت على تقديمه، ثم حوّله مؤخرا إلى فيلم سيكون من بطولة كاظم الساهر.

وقال:" في حال شارك الساهر في بطولة الفيلم فسيكون ذلك أول عمل سينمائي له في مسيرته الفنية، التي قدم خلالها مئات الأغاني، إضافة إلى مشاركته في تقديم مسرحية غنائيّة، إضافة إلى تقديمه دور الراوي الصوتي في مسلسل "مدرسة الحب".

المطرب كاظم الساهر بطلا لـ
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صورة أرشيفية

يذكر أن جلجامش هو ملك تاريخي لدولة الوركاء السومرية، وبطل مهم في أساطير بلاد الرافدين القديمة والشخصية الرئيسية في ملحمة كلكامش، بصفتها أول قصيدة ملحمية في التاريخ، كُتبت بالأكادية في أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد.

أما الشاعر كريم العراقي فسبق له أن قدّم لكاظم الساهر  كلمات لـ4 أغان في الألبوم المنتظر وهي: (لا تظلميه، ما سر جمالك يتجدد، امرأة المطر، ومن قال لا يبكي الرجال).

المصدر: قناه السومرية العراقية

 

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