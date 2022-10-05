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طلاب لوغانسك يتلقون دورات في أكاديمية الموسيقى بموسكو

الثقافة والفن

طلاب لوغانسك يتلقون دورات في أكاديمية الموسيقى بموسكو
summer.gnessinka.ru
صورة أرشيفية
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زار طلاب من أكاديمية "ماتوسوفسكي" للثقافة والفنون في لوغانسك أكاديمية "غنيسين" الروسية للموسيقى في موسكو، حيث سيتلقون دورات موسيقية خاصة.

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 وأوضح ناطق باسم أكاديمية "غنيسين" أن 5 طلاب من أكاديمية "ماتوسوفسكي" الحكومية للثقافة والفنون في لوغانسك جاؤوا إلى أكاديمية "غنيسين" الروسية للموسيقى في موسكو ليتلقوا دورة تُقيمها لهم مدرسة الإبداع الموسيقي هذه.

جاء هؤلاء الطلاب إلى موسكو في إطار اتفاقية التعاون التي وقّعت بين أكاديمية "ماتوسوفسكي" للثقافة والفنون في لوغانسك وأكاديمية "غنيسين" الروسية للموسيقى في موسكو.

وقال الناطق إن أبرز الأساتذة في الأكاديمية الروسية سيشاركون في تدريس الطلاب الآتين من لوغانسك وذلك في 6 مناهج، بما في ذلك الغناء الأكاديمي والمسرحي. ويخطط كذلك لزيارة الطلاب لمسرح البولشوي في موسكو حيث سيطلعون على خبرات نجوم الباليه والأوبرا الروسييْن.

وقال رئيس الأكاديمية الروسية، ألكسندر ريجينسكي إن انضمام  جمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا أتاح  فرصة لمشاركة الطلاب من لوغانسك في مشروع "الثقافة" القومي الروسي. وأعرب عن الأمل بأن يدرس العدد الأكبر من طلاب أكاديمية "ماتوسوفسكي" للثقافة والفنون في أكاديمية "غنيسين" للموسيقى في موسكو.

المصدر: تاس

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