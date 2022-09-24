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وفاة الفنان السوري القدير ذياب مشهور عن عمر يناهز 76 عاما

الثقافة والفن

وفاة الفنان السوري القدير ذياب مشهور عن عمر يناهز 76 عاما
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نعت نقابة الفنانين في سوريا، اليوم السبت، الفنان القدير ذياب مشهور، عن عمر يناهز 76 عاما.

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وكان الفنان السوري "ذياب مشهور" قد تعرض للإصابة بجلطة دماغية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المشفى، في فبراير الماضي.

ويعد مشهور من أشهر المطربين الشعبيين في سوريا، ولد في دير الزور عام 1946 في بلدة الموحسن، التي اشتهرت باسم "موسكو الصغرى" لارتفاع نسبة حائزي التعليم العالي فيها.

وتميز ذياب مشهور بالغناء الفراتي الأصيل وقدم أغاني كثيرة واشتهر على مستوى الوطن العربي واشترك في عدد من الأعمال التلفزيونية السورية، منها مع دريد لحام (غوار) وناجي جبر (أبو عنتر) في أعمال فلكلورية سورية قديمة، ومن أغانيه: "يا بوردين، عالماية، طولي يا ليلة"، في حين أنه اعتزل الغناء سنة 2004، وتم تكريمه في حفل في دمشق سنة 2019.

المصدر: RT 

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