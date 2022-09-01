مسرح ياروسلافل الروسية يحط في جمهورية لوغانسك

عرض مسرح "فولكوف" الأكاديمي الدرامي من مدينة ياروسلافل الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة مسرحيتي"الميزان" و" مناسبة قادمة" من إخراج مديره الفني، سيرغي بوسكيباليس.

أفاد بذلك المكتب الصحفي للمسرح وقال:" إن المسرحيات التي أحضرناها إلى لوغانسك هي أفكار فلسفية ذات مضمون عميق تصاغ بشكل بسيط ومقبول للجمهور. ونريد تبادل تلك الأفكار مع المشاهدين في لوغانسك".

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وعرضت المسرحيتان بدعم من مؤسسة "روس كونسرت" الموسيقية الروسية المتخصصة في تنظيم العروض والجولات الموسيقية.

وقال المكتب الصحفي إن كل العروض أجريت بإقبال كبير من قبل جمهور عاصمة الجمهورية المستقلة، مشيرا إن كل عرض أقيم مجانا.

وأعاد المكتب الصحفي إلى الأذهان أن المسرحيتيْن المذكورتيْن سبق لهما أن عرضتا عام 2021 في جمهورية دونيتسك.

يذكر أن مسرح "فولكوف" من مدينة ياروسلافل يعد من أقدم المسارح الروسية، وتم تأسيسه عام 1750. وشارك المسرح في المسابقات المسرحية الدولية العديدة وحازت مسرحياته جوائز روسية ودولية عديدة أما فرقة مسرح"فولكوف" فمُنحت جائزة "القناع الذهبي" لقاء المساهمة في تطوير الفن المسرحي في روسيا.

المصدر: تاس