مصر.. عرض أيقونة قبطية فريدة في متحف آثار مطروح

أعلن متحف آثار مطروح المصري عبر "فيسبوك" عن عرضه أيقونة فريدة من نوعها للسيدة العذراء تحمل إمضاء ‏يعقوب القيصري تعود للعام 1829م.

ووفقا لما ورد في الموقع فإن الأيقونة مصممة من نسيج ‏على خشب تعددت فيه الألوان المستخدمة وتظهر فيها السيدة العذراء ملكة متوجة على العرش ممسكة بيدها الصولجان ‏المنتهى بصليب وباليد الأخرى تحمل السيد المسيح طفلا متوجا، والأنبياء داوود، وسليمان، وموسى، ودانيال يجلسون على الغيوم، وهذه الوضعية للسيدة العذراء تسمى "العذراء الملكة".

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ويجدر الذكر أن متحف آثار مطروح يحتوي على العديد من القطع الأثرية التي تبرز أهم إنجازات ملوك مصر خلال العصور المختلفة وأهمها الفترة الفرعونية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية