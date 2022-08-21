ختام مهرجان قرطاج.. الجمهور التونسي يستقبل شيرين بحفاوة وهي ترد: أنا كنت ميتة! (صور)

استقبل الجمهور التونسي النجمة المصرية، شيرين عبد الوهاب، بحفاوة كبيرة خلال حفلها المقام فى ختام مهرجان قرطاج الدولي، أمس السبت.

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وأسدل الستار عن فعاليات الدورة 56 لمهرجان قرطاج، حيث امتلأت مدارج المسرح الأثري بجمهور حضر بالآلاف وتفاعل وصفق ورقص على أنغام وإيقاعات أغاني شيرين.

وفي افتتاح سهرة الختام، أعربت النجمة المصرية عن سعادتها بتقديم هذا الحفل ولرؤيتها للجمهور التونسي، وخاطبت جمهور المسرح: "شكرا لجمهور قرطاج الذي يرجع الحياة حتى للموتى، وأنا كنت ميتة.. أشكر جمهوري الذي أعادني ثانية للحياة، وأشكر من وقف معي في أزمتي النفسية الأخيرة".

وفي ديسمبر الماضي، أثار ظهور شيرين عبد الوهاب، في إحدى حفلاتها وهي حليقة الرأس تعاطفا واسعا في مصر والعالم العربي، بعد أيام من إعلان انفصالها رسميا عن زوجها، المطرب حسام حبيب.

وكان آخر حفل لشيرين عبد الوهاب بقرطاج صيف 2017 حيث حققت حفلتها آنذاك نجاحا كبيرا.

المصدر: RT