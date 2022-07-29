الممثلة السعودية ميلا الزهراني: دخلت مجال التمثيل صدفة ولدي طفلة عمرها 12 عاما

أشارت الممثلة السعودية ميلا الزهراني إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقعا، كونها ممثلة سعودية مسؤولة عن نقل صورة بلادها وتمثيلها في الخارج.

وأضافت: "المجتمع السعودي مجتمع واعي وانا دخلت مجال التمثيل صدفة برسالة أتت لي على انستجرام وعندما دخلت مجال التمثيل وجدت الدعممن الأهل والمحيطين بي وأيضا الدولة. فأنا محظوظة بالدعم الي بحصل عليه وعلى المكانة الي أنا فيها داخل السعودية".

وتابعت: "كوني ممثلة سعودية فانا حريصة جدا في اختيار الأدوار جدية في عملي أحب أن أنقل للعالم الشيء الصحيح عن السعودية وعن الفن بها".

RT

وقالت: "الناس تعتقد أني صغيرة في السن وأنا محظوظة بذلك لكن الي بتظهر معي في الفيديوهات هي بنتي تالا عمرها 12 عام وأنا حاليا عمري 34 عام الحمدلله أني تزوجت وخلفت بدري وأنا في مجال التمثيل أنا تزوجت في عمر 19 عام الآن بنتي كبرت تقدر تتحمل أوقات شغلي الكبيرة".

