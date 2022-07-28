اليوتيوبرالأردنية صبا شمعة توضح رأيها فيما يفعله "أبوفلة" من أعمال خير

عبرت اليوتيوبر الأردنية صبا شمعة عن إعجابها بما يقدمه اليوتيوبر حسن سليمان " أبو فلة " من أعمال الخير وجمع التبرعات من خلال متابعيه

شمعة قالت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد الجمل ببرماج ناس أونلاين:

"ما يفعله أبو فلة شي خرافي لأن بيتسخدم شهرته والمتابعين بتوعه لصنع الخير وما شاء الله بيصنع كتير من أعمال الخير والتبرعات فحلو استخدام السوشيال ميديا لصناعة الخير وبالطبع هيجيلك مشاهدات ومتابعين بناء على ما تفعله

فأنا ما أظن ان اليوتيوبر بيصنعوا الخير بهدف جمع متابعين "

المؤثرة الأردنية تحدثت أيضا عن حياة اليوتيوبر وأسباب مشاركة تفاصيل حياته للجمهور قائلة

"الواحد أول ما يدخل مجال الشهرة ويصير عنده متابعين كتير شئ طبيعي لتكون حياته للناس مجبر انه يظهر للجمهور شو بياكل شو بيلبس وين بيخرج"

وعن التعليقات السلبية التي تأتي إليها قالت أيضا:

"في بدايتي على اليوتيوب كنت أتأثر بالتعليقات السلبية الي بتجي وتتنمر عليا افضل شئ تجاهل هذه التعليقات المحبطة

أنا ما بحس ان المحتوى الي بطلعه على السوشيال ميديا بأنه استفزازي لأن في فرق بين الشخص الي بيطلع بصوره نمطية هدفه منها انه يستفز العالم وبين الشخص الطبيعي الي ما بيتصنع أمام الكاميرا"