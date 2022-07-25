الفنان القيش: الدراما السورية تأثرت بالحرب لكن الشعب يمتص الصدمات دائما وينتج أعمالا تعبر عن وجعه

تحدث الفنان السوري خالد القيش عن مدى إعجابه بروسيا وحبه لها خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل في برنامج ناس أونلاين.

تحدث القيش، الذي يزور روسيا لأول مرة في جولة سياحية، عن شوقه وحبه لموسكو ورغبته مسبقا بزيارتها قائلا: "أول مرة باجي على موسكو أنا بحلم من زمان إني آجي عليها لكن لي أصدقاء وأقارب كانوا في روسيا لسنوات من أيام الاتحاد السوفيتي، حبيت روسيا من أول لحظة نزلت فيها من المطار لأن بها خصوصية تخطفك"

وأضاف: "أنا درست التمثيل على يد أساتذة روس درسوني بالمعهد بناء على كتب ومراجع وكتّاب روس فأنا متأثر بهم كثيرا".

وعن واقع الدراما السورية حاليا ومرورها بمرحلة التعافي، قال الفنان السوري: "وضع الدراما السورية تأثر بالحرب ولكن في دائما قوة عند الشعب السوري اللي قدر يمتص هذه الصدمات وينتج أعمالا تعبر عن وجعه، طول الستة أعوام الماضية كنا بنحاول إنتاج أعمال درامية لكنها لا تسوَّق بشكل جيد".

وأشار الفنان السوري إلى أن هذا العام شهد نقلة مميزة في الأعمال الدرامية السورية حيث كان هناك أعمال مهمة عرضت على أكثر من قناة عربية وأحدثت صدى واسعا مثل مسلسل "مع وقف التنفيذ" و"كسر عظم".